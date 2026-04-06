"Pasakiet, lai nosauc par Kenediju!" Lidmašīnā uz Ņujorku kādai pasažierei piedzimst bērns
Lidsabiedrības "Caribbean Airlines" reisā, gaisa kuģim atrodoties ceļā no Jamaikas galvaspilsētas Kingstonas uz Ņujorku, kādai sievietei negaidīti sākušās dzemdības.
Priecīgais, taču vienlaikus saspringtais notikums risinājās 4. aprīlī. Kā vēsta ASV izdevums "New York Post", kas publicējis pilota un Džona F. Kenedija starptautiskās lidostas dispečeru radio sarunu ierakstus, gaisa kuģa kapteinis pēkšņi ziņojis par ārkārtas situāciju un pieprasījis steidzamu nosēšanos.
"Mums uz klāja ir pasažiere, kurai ir sākušās dzemdības," rācijā pavēstījis pilots.
Reaģējot uz trauksmes signālu, lidojumu vadības centrs nekavējoties izsaucis glābšanas un neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestus, lai tie būtu gatavi sagaidīt māti un jaundzimušo uzreiz pēc piezemēšanās.
Kad lidmašīna veiksmīgi skārusi skrejceļu, viens no dispečeriem pa radio apjautājies: ""Caribbean 5", esat nosēdušies? Vai mazulis jau ir klāt?" Saņemot pilota apstiprinošu atbildi, dispečers pajokojis: "Pasakiet viņai, lai nosauc bērnu par Kenediju!"
Pēc pirmās medicīniskās palīdzības saņemšanas jaunā māmiņa kopā ar mazuli drošības nolūkos nogādāti tuvākajā slimnīcā.
Plašāka informācija par viņu abu veselības stāvokli pagaidām netiek sniegta, un publiski nav arī zināms, vai ģimene patiešām bērnam dos vārdu par godu lidostai.