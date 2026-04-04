Ķīna apstiprinājusi, ka mutes un nagu sērgas uzliesmojums nācis no Krievijas
Ķīnas Lauksaimniecības ministrija paziņoja, ka mutes un nagu sērgas epidēmija valstī ienākusi no Krievijas.
Ķīnas varas iestādes ir apstiprinājušas, ka mutes un nagu sērgas epidēmija, par kuru ziņots divos reģionos, ir izplatījies caur ziemeļrietumu robežu, kas robežojas ar Krieviju, kur iepriekš bija noticis uzliesmojums.
Ķīnas Lauksaimniecības ministrija ziņoja, ka vīruss valstī ienācis no ārzemēm, ziņo "Reuters". Kopumā ir apstiprināta 219 liellopu inficēšanās. Slimības uzliesmojumi tika konstatēti Gansu provincē un Siņdzjanas Uiguru autonomajā reģionā. Varas iestādes ātri ieviesa virkni ierobežojumu, tostarp pastiprināja patruļas pierobežas rajonos, veica pasākumus dzīvnieku kontrabandas novēršanai, stingrāku veterināro kontroli uz robežas un masveida inficēto liellopu izkaušanu.
Tiek ziņots, ka Ķīna ir arī paātrinājusi vakcīnas izstrādi pret mutes un nagu sērgu. Šī ir pirmā reize, kad Ķīnā ir atklāts SAT-1 serotips, kas ir endēmisks Āfrikai. Iepriekš pieejamās vakcīnas pret Ķīnā biežāk sastopamajiem O un A serotipiem nenodrošina aizsardzību.
Krievijā iepriekš tika ziņots par plaša mēroga mājlopu slimībām. Krievijas varas iestādes uzliesmojumu raksturoja kā pasterelozi, taču eksperti norādīja, ka, visticamāk, tā bija mutes un nagu sērga. Uz to norāda veikto pasākumu raksturs, proti, inficēto liellopu masveida izkaušana. Vairākos Krievijas Federācijas reģionos tika izkauti aptuveni 90 000 liellopu.
Mutes un nagu sērga (MNS) ir ļoti lipīga, akūta vīrusslimība, kas skar pārnadžus (liellopus, cūkas, aitas, kazas) un meža dzīvniekus, izraisot drudzi un čūlas mutē, uz tesmeņa un nagiem. Slimība strauji izplatās, radot lielus ekonomiskus zaudējumus
Inficēšanās: Vīruss izplatās tiešā kontaktā ar slimiem dzīvniekiem, caur inficētu barību, transportlīdzekļiem, apģērbu un pat gaisa pilieniem. Pazīmes: Slimības pazīmes (čūlas/aftas, klibums, siekalošanās, apetītes trūkums) parādās 2–7 dienu laikā, retāk līdz 14 dienām. Postījumi: Slimība izraisa strauju piena samazināšanos, klibumu, augstu mirstību jauniem dzīvniekiem un abortus. Cilvēki ar MNS slimo ārkārtīgi reti, taču var pārnēsāt vīrusu uz apģērba vai apaviem.