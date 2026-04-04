Okupanti veikuši apzinātu dronu triecienu pa Nikopoles tirgu, nogalinot vairākus civiliedzīvotājus
Krievijas FPV dronu triecienā Ņikopoles tirgū, Ukrainas Dņipropetrovskas apgabalā, nogalināti pieci cilvēki, bet 19 ievainoti, sestdien pavēstīja apgabala kara administrācijas vadītājs Oleksandrs Hanža.
Par to ziņoja Dnipropetrovskas apgabala militārās pārvaldes vadītājs Oleksandrs Hanža. Viņš norāda, ka ienaidnieks uzbruka Ņikopolei, izmantojot bezpilota lidaparātus (FPV).
Rezultātā tika bojāti tirdzniecības paviljoni un veikals, kā arī izcēlās ugunsgrēks. Saskaņā ar sākotnējo informāciju, pieci cilvēki gāja bojā un vēl 19 tika ievainoti, tostarp 14 gadus veca meitene. Ievainotā meitene tika nogādāta slimnīcā. Ārsti viņas stāvokli vērtē kā nopietnu.
Russia has attacked Nikopol with FPV drones: five people killed, 19 more injured, a 14 year old girl among them. She is in critical condition.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 4, 2026
Dnipropetrovskas apgabala padomes vadītājs Mikola Lukašuks precizēja, ka Krievijas trieciens bija vērsts pret mazumtirdzniecības telpām. Neatliekamās palīdzības dienesti nodarbojas ar ienaidnieka trieciena seku likvidēšanu. Informācija par upuriem un postījumiem tiek precizēta.
Dnipropetrovskas apgabala prokuratūras Informācijas politikas departaments ziņoja, ka policijas izmeklētāji ir uzsākuši kriminālizmeklēšanu pēc Ukrainas Kriminālkodeksa 438. panta (Kara noziegumi) par Krievijas uzbrukumu tirgum Nikopolē.
Prokuratūra ziņo, ka Krievijas okupanti uzbruka tirgum Nikopolē aptuveni plkst. 9:50. Notikuma vietā strādā prokurori un tiesībaizsardzības iestāžu darbinieki.
Saskaņā ar Ukrainas Gaisa spēku pavēlniecības sniegto informāciju, 4. aprīļa naktī Krievijas okupācijas armija triecienos pret Ukrainu izmantoja 286 dažāda veida bezpilota lidaparātus. Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēki notrieca vai iznīcināja 260 ienaidnieka gaisa mērķus. 11 uzbrukuma bezpilota lidaparātu trāpījumi tika reģistrēti 10 vietās, un 6 vietās ietriekušās notriektu dronu atlūzas.