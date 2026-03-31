Krievija izteikusi ultimātu Ukrainai
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis otrdien paziņoja, ka Krievija ir izteikusi viņa valstij ultimātu.
Krievija pieprasa Ukrainai divu mēnešu laikā atdot tai visu Donbasu, draudot pretējā gadījumā pārskatīt miera nosacījumus. Līdz šim "pasaules otrajai armijai" tas nav izdevies jau 12 gadu laikā, kopš 2014. gada kontrolējot apmēram trešdaļu Donbasa, tostarp vairāk nekā četrus gadus ilgstošā pilna apmēra invāzijā.
Krievija apgalvo, ka ieņems Donbasu divu mēnešu laikā un ka tāpēc Ukrainai ir divi mēneši laika, lai atkāptos no reģiona un tādā gadījumā karš beigtos, atklāja Zelenskis. Vienlaikus viņš pauda pārsteigumu, ka kāds vispār varētu ticēt Krievijas apgalvojumam, ka karš vai kara aktīvā fāze beigsies, ja Ukrainas armija atkāpsies no Donbasa.
Ukrainas prezidents arī vērsa uzmanību uz šādu Krievijas paziņojumu neloģiskumu. "Ja viņu mērķis ir tikai Donbass, kāpēc viņi uzreiz runā par tālāku virzību un jauniem nosacījumiem? Tas nozīmē, ka runa nav tikai par Donbasu. Mēs saprotam viņu mērķus," paziņoja Zelenskis.
Viņš uzsvēra, ka Krievijai nav pa spēkam divu mēnešu laikā ieņemt Donbasu.
Zelenskis paziņoja, ka plāno tuvākajā laikā apspriesties ar ASV amatpersonām, izmantojot videozvanu.