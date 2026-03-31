Ņižņekamska nodreb: spēcīgs sprādziens vienā no lielākajām Krievijas ķīmijas rūpnīcām. VIDEO

Jauns.lv/LETA

Sprādzienā vienā no Krievijas lielākajām ķīmiskajām rūpnīcām Ņižņekamskā gājuši bojā divi cilvēki un vismaz 72 ievainoti, paziņojis rūpnīcas īpašnieks, uzņēmums "Sibur".

Sprādzienu un ugunsgrēku rūpnīcā izraisīja iekārtu darbības traucējumi, paziņoja "Sibur". Astoņi no ievainotajiem cilvēkiem ir hospitalizēti, bet pārējie guvuši vieglus ievainojumus, atklāja uzņēmums.

Ugunsgrēku izdevies ierobežot, bet tas vēl nav nodzēsts. "Sibur" paziņoja, ka sprādziena un ugunsgrēka rezultātā nav noplūdušas vielas, kas apdraudētu sabiedrības veselību, un gaisa kvalitāte tiek uzraudzīta.

Ņižņekamskas mērs Radmirs Beljajevs ziņo, ka sprādziena rezultātā dažām pilsētas ēkām izsisti logi.

"Sibur" rūpnīca Ņižņekamskā ir Krievijas vadošais sintētiskā kaučuka un plastmasas ražotājs, kas apgādā dažādas rūpniecības nozares, sākot no automobiļu ražošanas līdz celtniecībai un no farmācijas līdz lauksaimniecībai.

