Itālija liegusi ASV kara lidmašīnām nosēsties Sicīlijā.
Pasaulē
Šodien 14:51
Itālija nav ļāvusi bāzē Sicīlijā nosēsties vairākām ASV kara lidmašīnām, kas veikušas operācijas saistībā ar Irānas karu, vēsta laikraksts "Corriere della Sera".
Aizsardzības ministrs Gvido Krozeto nesen atteicies dot ASV armijai atļauju izmantot Sigonellas militāro lidostu kā pieturvietu lidojumiem uz Tuvajiem Austrumiem, vēsta laikraksts.
Šo informāciju apstiprinājis Itālijas Aizsardzības ministrijai tuvs avots, norāda izdevums.
Itālija par ASV plāniem tika informēta tikai pēc tam, kad lidmašīnas jau bija ceļā, un iepriekšēja atļauja netika pieprasīta, teikts publikācijā.
Sigonellas aviobāzē, kas atrodas netālu no Katānijas Sicīlijas austrumos, atrodas gan Itālijas gaisa spēku bāze, gan ASV jūras spēku bāze.
To izmanto arī NATO.