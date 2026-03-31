Panika Hamburgas centrā: klaiņojošs vilks uzbrucis un sakodis sievieti
Vācijas pilsētas Hamburgas centrā policija pēc vairāk nekā stundu ilgas glābšanas operācijas notvērusi vilku, kurš iepriekš bija uzbrucis sievietei, vēsta ārvalstu mediji.
Uzbrukums noticis vēlu vakarā. Kā ziņo laikraksts "Bild", incidentā sieviete guvusi sejas traumas un nogādāta slimnīcā. Policija plašākus komentārus par notikušā apstākļiem nav sniegusi.
Pēc uzbrukuma plēsējs redzēts peldam ezerā. Policijas darbinieki dzīvnieku no ūdens izvilka, izmantojot speciālu cilpu. Zvēra sagūstīšana prasījusi vairāk nekā stundu, jo sākotnēji tas izrādījis pretestību.
Pēc notveršanas vilks nodots rajona mednieku nodaļas vadītājam un veterinārārstam. Speciālists norādījis, ka dzīvnieks jūtas labi, taču ir pārdzīvojis smagu stresu un viņam nepieciešams nomierināties. Pēc apskates plēsējs nogādāts savvaļas dzīvnieku parkā, bet par viņa turpmāko likteni lems, konsultējoties ar dabas aizsardzības iestādēm.
Jāatzīmē, ka pēdējās dienās vilks Hamburgas apkārtnē un pilsētas rietumos bija manīts vairākkārt. Lai gan pilsētas varasiestādes sākotnēji cerēja, ka dzīvnieks pats atradīs ceļu atpakaļ uz mežu, tas tomēr turpināja klaiņot pa pilsētas ielām, tostarp Altonas rajonā. Amatpersonas atzīst, ka nav pilnīgas skaidrības, vai visos gadījumos redzēts viens un tas pats dzīvnieks, taču eksperti uzskata par mazticamu, ka vienā pilsētas daļā būtu apmetušies vairāki vilki.
Dabas aizsardzības eksperti pieļauj, ka tas varētu būt jauns vilks, kurš pametis baru un meklē savu teritoriju, taču nejauši apmaldījies pilsētvidē, kur dienas kņada tam radījusi milzu stresu. Kopš 2013. gada Hamburgā apstiprināts 21 vilka parādīšanās gadījums.