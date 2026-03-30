NATO pārtvērusi ballistisko raķeti, kas virzījās uz Turciju
NATO aizsardzības sistēmas iznīcinājušas Irānas palaisto ballistisko raķeti, kas tika raidīta pret Turciju.
"Ballistiskā raķete, kuru izšāva Irāna, iekļuva Turcijas gaisa telpā, kur to notrieca NATO pretgaisa aizsardzības sistēmas, kas izvietotas Vidusjūrā," pirmdien paziņoja Turcijas Aizsardzības ministrija. Šis jau ceturtais šāda veida incidents kopš ASV-Izraēlas kara sākuma ar Irānu - mēneša sākumā NATO sistēmas pārtvēra vēl trīs Irānas raidītas raķetes.
Pēc pirmajiem incidentiem Ankara izteica Teherānai asu brīdinājumu. "Mēs neesam valsts, ko ir viegli izprovocēt. Mēs runājām ar saviem draugiem Irānā un sacījam, ka, ja šī ir raķete, kas nomaldījusies - tā ir viena lieta. Bet, ja tas turpināsies... mūsu padoms ir: esiet uzmanīgi!" pauda Turcijas Ārlietu ministrs Hakans Fidans.
Teherāna iepriekšējos trīs incidentos noliedza, ka būtu atļāvusi šādu raķešu palaišanu uz Turcijas teritoriju, un aicināja izveidot kopīgu izmeklēšanas komandu, lai noskaidrotu notikušā apstākļus. Tikmēr Turcijas Ārlietu ministrija paziņojusi, ka šobrīd tiek veikti visi nepieciešamie pasākumi, lai "izšķirīgi un bez vilcināšanās" būtu iespējams novērst jebkuru apdraudējumu, kas vērsts pret Turcijas teritoriju un gaisa telpu.