Krievijas oligarhs Oļegs Deripaska ierosinājis pāriet uz 12 stundu darba dienu, lai glābtu Krieviju no krīzes
Krievijas miljardieris Oļegs Deripaska ierosinājis mainīt darba grafiku Krievijā no 8.00 rītā līdz 20.00 vakarā un strādāt arī sestdienās, lai glābtu valsts ekonomiku no jaunās pasaules krīzes, vēsta "The Moscow Times" .
Rūpniecības magnāts apgalvoja, ka Krievijas resursi ir ierobežoti un ka vienīgais veids, kā pārvarēt pašreizējo globālo krīzi, ir radikāli palielināt darbaspēka spējas. "Mums nav daudz resursu. Precīzāk sakot, tikai viens, un tas ir saistīts ar mūsu nacionālo īpatnību: grūtos brīžos mēs spējam savākties un strādāt vairāk," pauda Deripaska. Viņš uzsvēra, ka jo ātrāk valsts pāries uz šo jauno grafiku, jo ātrāk tā pārvarēs notiekošo "transformāciju".
Jāpiebilst, ka Deripaska par "transformāciju" nodēvēja pašreizējo ekonomisko situāciju, ko viņš raksturoja nevis kā parastu ekonomisko krīzi, bet gan kā "dziļu transformāciju", kas ir būtiski ietekmējusi visas pasaules valstis.
Tāpat viņš kritizēja Krievijas Centrālo banku un tās makroekonomisko politiku, norādot, ka "augstās procentu likmes un nevajadzīgā rubļa stiprināšana kavē investīciju piesaisti". Saskaņā ar Deripaskas aplēsēm, augsto procentu likmju un rubļa spēcināšana federālajam budžetam jau ir izmaksājusi vairāk nekā 16 triljonus rubļu [188 miljardus eiro].
Miljardieris arī pievērsās notiekošajam konfliktam Tuvajos Austrumos. Viņš pauda, ka, neskatoties uz globālo naftas, gāzes un mēslošanas līdzekļu cenu kāpumu, karš “Krievijai neko labu nenesīs”. Viņš prognozēja, ka augstās enerģijas cenas izraisīs ilgstošu globālo ekonomikas lejupslīdi, kas neizbēgami ietekmēs Krievijas ekonomiku. Lai cīnītos pret šiem satricinājumiem, viņš aicināja vājināt rubli līdz 105 rubļiem par dolāru un samazināt galveno procentu likmi līdz 6 procentiem.
Saistībā ar Ukrainas uzbrukumiem Krievijas naftas ražotnēm un Krievijas "ēnu flotes" tankkuģu aizturēšanām uz laiku apturēti vismaz 40% Krievijas naftas eksporta jaudu, vēsta ziņu aģentūra "Reuters". "Tie ir nopietnākie naftas piegāžu pārtraukumi Krievijas modernajā vēsturē, un tas notika tieši tad, kad naftas cenas sasniedza 100 dolāru par barelu Irānas kara dēļ," norāda medijs.