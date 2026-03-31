Itālija šokēta pēc modeles Pamelas Dženini līķa apgānīšanas kapsētā. Pērn viņas zvēriskā slepkavība satrieca sabiedrību
Pagājušajā gadā Itāliju šokēja modeles, uzņēmējas un realitātes šovu dalībnieces Pamelas Dženini zvēriskā slepkavība uz mājas balkona. Nu sabiedrību satriecis tas, kas kapsētā noticis ar viņas līķi.
29 gadus veco Dženini 14. oktobrī Milānā noslepkavoja viņas bijušais draugs Džanluka Sončins, kurš bija draudējis nogalināt gan viņu, gan viņas māti, un jau bija viņai uzbrucis ar pistoli un nazi. Savu bijušo mīļoto mēnešiem ilgi bija izsekojis, bet liktenīgajā dienā ar viņas mājas atslēgu kopiju iekļuva modeles miteklī. Sievietes kliedzienu pārbiedēti, kaimiņi izsauca policiju, viņa panikā sūtīja draudzenei īsziņu, tomēr dažu sekunžu laikā 52 gadus vecais Sončins savu upuri sadūra vairāk nekā 30 reižu, pirms dzīvoklī ielauzās policija. Pašlaik Sončins atrodas cietumā un gaida tiesu. Dženini nāve izraisīja protesta akcijas, demonstrantiem pieprasot aktīvāk apkarot vardarbību pret sievietēm.
Zārks ar Dženini mirstīgajām atliekām atradās pagaidu atdusas vietā Bergāmo provinces Strocas kapsētā, un to bija paredzēts nogādāt ģimenes kapličā. Kad pagājušajā nedēļā kapsētas darbinieki grasījās to pārvietot uz pēdējo atdusas vietu, tika konstatēts, ka zārka skrūves ir vaļīgas, vēsta Itālijas ziņu aģentūra ANSA.
Atverot zārku, šokētie darbinieki konstatēja, ka modeles galva bija nogriezta un pazudusi. Zārka noslēgšanai lietotie materiāli liecināja, ka apgānīšana notikusi nesen.
Policija uzskata, ka šajā šokējošajā noziegumā bija iesaistīti trīs vai četras personas. Pagaidām nav zināms nozieguma motīvs. Par šo noziegumu var piespriest līdz septiņiem gadiem cietumā, ziņo “L’Unione Sarda”.