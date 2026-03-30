Krievija sāk "diplomātisko karu" ar Lielbritāniju, izraidot tās vēstniecības darbinieku
Krievija pirmdien izraidījusi Lielbritānijas diplomātu, apsūdzot viņu spiegošanā. Lielbritānija šīs apsūdzības noraidījusi.
29 gadus vecais vēstniecības sekretārs Alberts Gerharduss Janss van Rensburgs izraidīts par iesaistīšanos "graujošās izlūkošanas darbībās, kas apdraud Krievijas drošību", paziņojis Krievijas drošības dienests (FSB). Viņam atņemta akreditācija un dots rīkojums divu nedēļu laikā atstāt Krieviju.
Krievijas Ārlietu ministrija paziņojusi, ka izsaukusi Lielbritānijas pilnvaroto lietvedi saistībā ar šo incidentu un brīdinājusi Londonu neveikt pretpasākumus.
Lielbritānija apsūdzējusi Krieviju par "agresīvu un koordinētu vajāšanas kampaņu". "Apsūdzības, ko Krievija šodien izvirzīja pret mūsu diplomātiem, ir pilnīgas muļķības," paziņoja Ārlietu ministrijas pārstāvis, piebilstot, ka Krievija "izplata ļaunprātīgas un pilnīgi nepamatotas apsūdzības par viņu darbu".
Maskava un Londona pēdējo desmit gadu laikā ir izraidījušas vairākus vēstniecību darbiniekus, apmainoties apsūdzībām spiegošanā, un abu valstu attiecības jau sen ir saspīlētas.
Krievijas aģenti ar poloniju 2006. gadā Londonā noindēja Kremļa kritiķi Aleksandru Ļitviņenko, bet 2018. gadā Solsberijā ar ķīmisko ieroci "Novičok" centās noindēt bijušo dubultaģentu Sergeju Skripaļu.