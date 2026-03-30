Dramatiski notikumi Igaunijā: policija nošauj agresīvu, ar šaujamieroci bruņotu 65 gadus vecu vīrieti
Igaunijas policija svētdienas vakarā, reaģējot uz izsaukumu Harju apriņķī, nošāvusi 65 gadus vecu agresīvu ar šaujamieroci bruņotu vīrieti.
Provizoriskā informācija liecina, ka vīrietis pavērsa ieroci pret policistiem, kas reaģēja ar šāvienu no dienesta ieroča.
Svētdien plkst. 19.06 policija saņēma izsaukumu uz Koses pagastu Harju apriņķī, kur tika ziņots par agresīvu vīrieti, kurš meta priekšmetus, lietoja alkoholu un staigāja apkārt ar šaujamieroci. Pirmie policijas spēki norobežoja notikuma vietu, lai neļautu garāmgājējiem iekļūt bīstamajā zonā un neļautu bruņotajam vīrietim pamest teritoriju.
Ziemeļu prefektūras operatīvā vadītājs Raits Pikaro teica, ka uz vīrieša vārda nebija reģistrēti šaujamieroči, taču šķita, ka viņš tur rokās bisi, tādēļ tika piesaistīti papildu spēki.
"Tā kā pirmajai patruļai, kas ieradās notikuma vietā, neizdevās nodibināt kontaktu ar vīrieti vai viņu nomierināt, mēs izsaucām ātrās reaģēšanas vienības un vienlaikus piesaistījām sarunu vedējus, kuri gatavojās uzsākt dialogu ar vīrieti, lai pārliecinātu viņu nolikt ieroci. Diemžēl situācija saasinājās, pirms sarunu vedēji varēja sākt sarunu," stāstīja Pikaro.
Saskaņā ar sākotnējiem ziņojumiem vīrietis sāka virzīties policistu virzienā, nepakļāvās rīkojumiem nolikt ieroci un tā vietā sāka to pacelt, un šajā brīdī ātrās reaģēšanas vienības darbinieks viņu nošāva ar dienesta ieroci. Vīrietis mira no gūtajiem ievainojumiem.
Precīzi notikušā apstākļi tiks noskaidroti kriminālprocesa gaitā.