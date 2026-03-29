VIDEO: iespaidīgs skats - zibens iesper Dubaijas debesskrāpim "Burj Khalifa"
Piektdien, 27. martā, iedzīvotāji Dubaijā kļuva par lieciniekiem kādam neparastam skatam - pasaules augstākajai celtnei, Dubaijas debesskrāpim "Burj Khalifa" trāpīja zibens.
Dubaijas "Mediju birojs" un citi tiešsaistē publicēja dramatiskus attēlus, kuros redzams, kā zibens iesper 829,8 metru augstajai ēkai. Jāpiemin, ka Dubaiju un citas Apvienoto Arābu Emirātu (AAE) pilsētas ceturtdien skāra spēcīga vētra un smagas lietusgāzes, kas appludināja pilsētās vairākus autoceļus un radīja ievērojamu haosu ceļu satiksmē.
Dažās Dubaijas apkaimēs ūdens pārklāja krustojumus, pazemes pārejas un citus autoceļus. Plūdu likvidēšanai un satiksmes organizācijai piesaistīts kupls skaits policistu un glābēju, kā arī ūdens sūknēšanas brigādes.
Zinātnieki norāda, ka šādi negaisi AAE joprojām ir reti sastopami, tomēr tos vairs nevar uzskatīt par kaut ko neparastu. Tāpat sinoptiķi norāda, ka īsas , bet intensīvas lietusgāzes kļūst par arvien biežāku parādību valstī, radot izaicinājumus pilsētas kanalizācijas sistēmai, transporta infrastruktūrai un ārkārtas dienestu spējai ātri reaģēt un notikušo.