Šoks lidostā: Džilas Baidenas apsardzes aģents nejauši iešauj sev kājā
ASV Slepenā dienesta īpašais aģents, kurš bija bijušās pirmās lēdijas Džilas Baidenas apsardzes komandā, piektdienas rītā Filadelfijas starptautiskajā lidostā nejauši iešāva sev kājā, paziņoja dienesta amatpersona.
“Piektdienas rītā īsi pēc plkst. 8.30 dienestā esošs ASV Slepenā dienesta īpašais aģents aizsardzības misijas laikā Filadelfijas starptautiskajā lidostā guva dzīvībai nebīstamu ievainojumu pēc neuzmanīgas dienesta ieroča izšaušanas,” paziņojumā norādīja ASV Slepenā dienesta pārstāvis Entonijs Guglielmi.
Paredzams, ka incidentu izmeklēs dienesta Profesionālās atbildības birojs, taču tas, visticamāk, radīs jaunus jautājumus par personālu, kas jau tā strādā ievērojamas slodzes apstākļos.
Bijušā pirmā lēdija lidostā atradās, taču incidenta brīdī nebija klāt. Neviens cits ievainots nav, sacīja Guglielmi.
Pēc viņa teiktā, aģentam lidostā tika sniegta medicīniskā palīdzība, un viņš “stabilā stāvoklī tiek izvērtēts kādā apkārtnes slimnīcā”.
Baidena trešdien apmeklēja jaunās ārpus Brodvejas izrādes “Public Charge”, ko sarakstījusi viņas bijusī biroja vadītāja Hulisa Reinoso, pirmizrādes vakaru. Pirmās lēdijas birojs no komentāriem par incidentu atteicās.