Krievijas deputāts un "Forbes" saraksta multimiljonārs uz vecumdienām devies slepkavot Ukrainā
Krievijas multimiljonārs un Čeļabinskas apgabala Likumdošanas sapulces deputāts Valērijs Fiļipovs uz vecumdienām pieteicies karošanai Ukrainā. Vismaz tā apgalvo vietējie plašsaziņas līdzekļi, stāstot par “Forbes” saraksta bagātnieka un bijušā desantnieka noslēgto līgumu ar Krievijas Aizsardzības ministriju. 70 gadus vecais bagātnieks ir iecerējis dzimtenes vārdā pusgadu paslepkavot Ukrainā.
Četras reizes vietējā parlamentā ievēlētais Fiļipovs strādā budžeta un nodokļu komitejā, kā arī likumdošanas, valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumu komitejā. “Forbes” 2019. gada bagātāko valsts amatpersonu un deputātu sarakstā viņš ieņēma 51. vietu.
Izdevums “ura.ru” vēsta, ka miljonārs jau bijis frontē komandējuma laikā un piedzīvotais esot uz viņu atstājis spēcīgu iespaidu, tādēļ viņš nolēmis pats ņemt šaujamo rokā un doties uz Ukrainu. Tiesa, neesot zināms, kādas funkcijas viņš frontē varētu pildīt, ņemot vērā, ka līguma slēgšana ar personām, kuru vecums pārsniedz 65 gadus, neesot paredzēta pat brīvprātīgajos formējumos. Šajā laikā viņam saglabāts deputāta mandāts, tātad Fiļipovs ir pārliecināts, ka neatgriezīsies melnā maisā.
Jāpiebilst, ka Krievijā došanās uz “speciālo militāro operāciju” pēdējo gadu laikā ir ierasta prakse augsta ranga amatpersonām un uzņēmējiem, kas dažādu ekonomisko noziegumu lietās pakļuvuši zem represiju ceļaruļļa un šādi cer izvairīties no soda izciešanas. Nereti dažāda līmeņa deputāti pat preventīvi paziņo par brīvprātīgu došanos uz fronti, kaut gan nav zināms, vai viņi reāli bijuši frontē, nevis pavadījuši laiku drošās vietās. Pavisam nesen šo personāžu skaitam piebiedrojās Krievijas diktatora Vladimira Putina iemīļotās grupas "Ļube" bijušais ģitārists un Krievijs Federācijas padomes senators Aleksandrs Vainbergs. Nesen ieceltais jaunais Krievijas ģenerālprokurors Aleksandrs Gucans pat uzdevis kara prokuroriem personiski pārliecināties, vai šīs personas tiešām atrodas karadarbības zonā.