Svaigas "lielgabalgaļas" meklējumos Krievijā jau ne pirmo gadu piedāvā dažādus labumus ne tikai parastajiem iedzīvotājiem, kuri labprātīgi dodas karot uz Ukrainu, bet arī visāda veida salašņām, viņus atbrīvojot no soda izciešanas pat par smagiem noziegumiem. Gadījušies pat tādi kuriozi, kad slepkavnieks vispirms izvairās no soda izciešanas, iestājoties algotņu grupējumā "Vagner", pēc paredzētā laika nokarošanas atgriežas mājās, atkal kādu nogalina, un izsprūk no soda, šoreiz jau parakstot līgumu ar Aizsardzības ministriju.