Krimā pazūd pusaugu meitenes, bet okupācijas "policija" nereaģē
Šī gada martā Aluštā un Simferopolē tika reģistrēti divi meiteņu pazušanas gadījumi, taču drošības spēku reakcija aprobežojās ar formalitātēm, vēsta Nacionālās pretošanās centrs.
Centrs ziņo, ka meitenes vecumā no 12 līdz 18 gadiem joprojām ir visneaizsargātākā grupa. Jaunākie nepilngadīgo pazušanas gadījumi notika 8. martā Aluštā un 16. martā Simferopolē. Pazudušo radinieki apgalvo, ka vietējās tiesībaizsardzības iestādes aprobežojas ar formālām atbildēm un neveic nekādus reālus pasākumus viņu meklēšanā. Vecāki saskaras ar pārredzamu procedūru un skaidras komunikācijas trūkumu.
Dažos gadījumos informācija par pazušanas apstākļiem netiek atklāta, kas sarežģī meklēšanu. Ņemot vērā Krimas informatīvo izolāciju un efektīvas uzraudzības trūkumu, šādi noziegumi paliek bez pienācīgas izmeklēšanas.
Saskaņā ar Nacionālās pretošanās centra datiem nevar izslēgt noziedzīgu tīklu iesaisti, kas specializējas cilvēku tirdzniecībā. Situācija liecina par sistēmiskām problēmām ar civiliedzīvotāju drošību okupētajās teritorijās, kur faktiski nepastāv pamata mehānismi bērnu aizsardzībai.