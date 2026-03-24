Pēkšņi nomiris propagandistu iemīļotais Krievijas Valsts domes Aizsardzības komitejas vadītāja vietnieks Švitkins, kurš slepkavoja Ukrainā. Baumo par nelabiem nāves apstākļiem
Krievijas kara propagandistu frontē sēras — pēkšņi nomiris viens no slavenākajiem “kaujas vanagiem”, Krievijas Valsts domes deputāts un Aizsardzības komitejas viceprezidents Jurijs Švitkins, kurš izpelnījās slavu ar tādām iniciatīvām kā iesaukšanas vecuma paaugstināšana, “speciālās militārās operācijas” kritiķu represēšana, kā arī iepriekš pensijas vecuma paaugstināšana. Līdz jaunajam pensijas vecumam 60 gadus vecais Švitkins nenodzīvoja.
Kaut gan oficiāli nāves iemesls nav norādīts, sociālajos tīklos vēsta, atsaucoties uz viņa dzimtā Krasnojarskas novada informētajām personām, ka viņš miris uz operācijas galda un baumo par ārstu nolaidību. It kā Švitkinam, kurš bija pārcietis infarktu, ārsti esot aizmirsuši nobloķēt asinsvadu un viņš noasiņojis.
Savulaik Čečenijā karojušais un Krasnojarskas OMON vadījušais Švitkins, kurš arī kā brīvprātīgais bija devies karot uz Ukrainu, bija līdzautors likumam, kas iesaukšanas vecumu paaugstināja no 27 līdz 30 gadiem. Viņš aktīvi aicināja represēt Krieviju pametušās sabiedriski pazīstamas personas, kuras atļāvušās kritizēt Krievijas invāziju, tādus kā, piemēram, Maksims Galkins un Ivans Urgants.
Švitkins arī ierosināja sodīt brīvprātīgos, kuri, piemēram, dezertējuši vai padevušies gūstā. Viņš arī aicināja Krievijā ieviest iesaukšanu armijā visu gadu. Viņu uzskata par autoru jau par ierastu kļuvušai praksei, ka Krievijas skolās ir “varoņu sols”, kurā slavina Ukrainā likvidētos krievu okupantus.