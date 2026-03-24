Vācijas policija veikusi kratīšanas adresēs, kas saistītas ar kreisajiem ekstrēmistiem
Sešus mēnešus pēc dedzināšanas zinātnes parkā Berlīnes Adlershofas rajonā, kā rezultātā tūkstošiem cilvēku palika bez elektroapgādes un tika nodarīti zaudējumi vairāku miljonu eiro apmērā, Vācijas policija otrdien veikusi kratīšanas adresēs, kas saistītas ar kreisajiem ekstrēmistiem.
Policija šorīt pārmeklēja dzīvokļus un citas telpas 17 vietās galvaspilsētā, kā arī Brandenburgas, Hamburgas un Ziemeļreinas-Vestfālenes federālajās zemēs, paziņoja Berlīnes prokuratūra.
Atbildību par pagājušā gada septembrī notikušo uzbrukumu uzņēmās anarhisti. Vēstulē, kas tika publicēta platformā "Indymedia", viņi apgalvoja, ka uzbrukuma mērķis bija "militāri rūpnieciskais komplekss" zinātnes parkā Berlīnes Adlershofas rajonā, kur atrodas vairāki tehnoloģiju centri, kā arī vairākas Berlīnes Humbolta universitātes fakultātes. Vēstuli parakstīja "daži anarhisti".
Berlīnē policija pārmeklēja 14 īpašumus.
"Šodien veiktās kratīšanas liecina, ka mēs katru pavedienu izsekojam kā visaugstāko prioritāti," paziņoja Berlīnes federālās zemes iekšlietu ministre Īrisa Šprangere. "Ikviens, kas uzbrūk mūsu kritiskajai infrastruktūrai, uzbrūk visas mūsu pilsētas drošībai. Mēs to nepieņemsim," viņa piebilda.
Kopumā reidos piedalījās 500 policistu.