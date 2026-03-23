Slovēnija ieviesusi degvielas normēšanu
Slovēnija kļuvusi par pirmo Eiropas Savienības (ES) dalībvalsti, kas ieviesusi degvielas normēšanu, lai cīnītos ar piegādes traucējumiem, ko izraisījuši ASV un Izraēlas triecieni Irānai, kā arī Irānas triecieni pret sabiedrotajiem Persijas līča reģionā.
Saistībā ar karadarbību daudzās valstīs degvielas cenas pēdējā laikā strauji pieaugušas, un Slovēnijā tas veicinājis tā dēvēto “degvielas tūrismu”, proti, autovadītāji no kaimiņvalstīm, īpaši Austrijas, dodas pāri robežai, lai izmantotu Slovēnijas zemākās, regulētās degvielas cenas.
Reaģējot uz situāciju, Slovēnija ieviesusi jaunus ierobežojumus. Privātajiem autovadītājiem tagad atļauts iegādāties ne vairāk kā 50 litrus degvielas dienā, savukārt uzņēmumiem un lauksaimniekiem noteikts lielāks limits – līdz 200 litriem.
Slovēnijas premjerministrs Roberts Golobs uzsver, ka bažām par degvielas trūkumu nav pamata: “Slovēnijā degvielas pietiek, noliktavas ir pilnas un trūkuma nebūs.” Vienlaikus valdība noteikusi, ka ierobežojumu ievērošanu uzraudzīs pašas degvielas uzpildes stacijas, kuru darbiniekiem būs jānodrošina, lai klienti nepārsniegtu atļauto daudzumu. Tirgotāji tiek arī aicināti ieviest stingrākus nosacījumus ārvalstu autovadītājiem.
Cenu atšķirības starp valstīm joprojām ir būtiskas. Austrijā benzīna cena tuvojas 1,80 eiro par litru, bet dīzeļdegvielas – gandrīz 2,00 eiro. Tikmēr Slovēnijā tās saglabājas zemākas – attiecīgi līdz 1,47 un 1,53 eiro par litru, lai gan gaidāms cenu kāpums.
Situācija jau radījusi arī spriedzi. Kāds kravas automašīnas vadītājs Šentiljā, pie Slovēnijas un Austrijas robežas, stāstīja, ka, ierodoties tukšā degvielas uzpildes stacijā, viņam radies jautājums, vai valstī nav sācies karš. “Kaut ko tādu es nekad neesmu piedzīvojis,” viņš norādīja.
Slovēnijas sabiedrībā attieksme par "degvielas tūrismu" dalās. Daļa iedzīvotāju šos cilvēkus uztver kā apgrūtinājumu, jo tie rada rindas un samazina degvielas pieejamību vietējiem, savukārt citi norāda, ka ārvalstu viesi bieži izmanto iespēju arī iepirkties Slovēnijā un apmeklēt valsts restorānus. Tikmēr eksperti norāda – kamēr saglabāsies cenu atšķirības, “degvielas tūrisms” pāri robežām turpināsies.