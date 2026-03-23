Trampa reakcija uz bijušā FIB direktora Millera nāvi šokē pat partijas biedrus
ASV prezidents Donalds Tramps nekad nav izcēlies ar īpašu smalkjūtību vai taktu, jo īpaši, ja runa ir par viņa politiskajiem pretiniekiem, un parasti paudis ļaunu prieku par viņu likstām. Taču prezidenta reakcija uz bijušā Federālā izmeklēšanas biroja direktora Roberta Millera nāvi šokēja pat atsevišķus partijas biedrus. Kā zināms, Millers savulaik vadīja izmeklēšanu par Krievijas iejaukšanos 2016. gada ASV prezidenta vēlēšanās, kurās Tramps negaidīti pārspēja toreizējo valsts sekretāri Hilariju Klintoni.
“Roberts Millers tikko nomira. Labi, es priecājos, ka viņš ir miris,” sociālajā vietnē “Truth Social” rakstīja Tramps. “Viņš vairs nevar kaitēt nevainīgiem cilvēkiem!”
Demokrātu politiķu reakcija bija prognozējami sašutusi, Trampam pietuvinātie republikāņi centās attaisnot viņa žulti pret mirušo Milleru, taču ne visi republikāņi nostājās prezidenta pusē. taču viņiem pievienojās arī daļa no Trampa republikāņiem.
.@realDonaldTrump you are a vile disgusting man. Petty and pathetic, you are a hypocrite who reeks of weakness and insecurities with no moral core. Regardless of the politics, the American people should be embarrassed and ashamed for ever having entrusted you with leadership.… pic.twitter.com/WsioV2yljF— Michael Steele (@MichaelSteele) March 21, 2026
“@realDonaldTrump jūs esat zemisks, pretīgs cilvēks. Sīkumains un nožēlojams, jūs esat liekulis, no kura smako vājums un nedrošība, bez jebkāda morāla mugurkaula. Neatkarīgi no politikas Amerikas tautai būtu jākaunas un jānožēlo, ka tā jebkad uzticējusi jums vadību,” paziņoja bijušais Republikāņu Nacionālās komitejas priekšsēdētājs Maikls Stīls.
Viņam piekrita konservatīvais jurists un “Principles First” kustības dibinātājs Hīts Majo: “Kaut kāds slims cilvēks. Pastāvīga kropļojoša rēta uz mūsu nācijas cieņas.”
Jāpiebilst, ka Millers kļuva par sesto FIB direktoru 2001. gadā un šo amatu pildīja līdz 2013. gadam. Lai gan FIB direktoriem ir atļauts pildīt pienākumus ne ilgāk kā 10 gadus, pēc prezidenta Baraka Obamas lūguma Senāts vienbalsīgi nobalsoja par to, lai Milleram atļautu vēl divus gadus vadīt aģentūru. Viņš ir otrais FIB direktors, kuram atļāva kalpot ilgāk par noteikto termiņu. Rekordists ir FIB pirmais direktors Džons Edgars Hūvers, kurš to vadīja no 1935. gada līdz savai nāvei 1972. gada 2. maijā.
2016. gada martā Roberts Millers pabeidza divus gadus ilgušo izmeklēšanu par Krievijas iejaukšanos 2016. gada ASV prezidenta vēlēšanās. Millers izvirzīja apsūdzības 34 cilvēkiem, tostarp sešām kādreiz Donaldam Trampam tuvu stāvošām personām.