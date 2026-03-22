Pēc divu dienu sarunām Floridā parādās cerība uz izrāvienu Ukrainas jautājumā
ASV un Ukrainas delegāciju sarunās, kas vakar un šodien notika Floridā, panākts progress, platformā "X" svētdien pauda ASV prezidenta Donalda Trampa īpašais sūtnis Stīvs Vitkofs.
Sarunās Floridā galvenā uzmanība tika pievērsta "turpmākai plaisu pārvarēšanai un atlikušo jautājumu risināšanai, un tajās tika panākts izrāviens svarīgā humānā jautājumā", norādīja Vitkofs.
Tramps vairākkārt mudinājis Ukrainu uz kompromisiem, lai izbeigtu 2022. gada februārī Krievijas sākto pilna mēroga karu.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis platformā "Telegram" svētdien norādīja, ka pēc divu dienu ASV un Ukrainas delegāciju sarunām ir signāli, ka ir iespējama turpmāka gūstekņu apmaiņa un diskusijas par drošības garantijām Ukrainai un Eiropai.
Visi sanāksmju aspekti tiks detalizēti apspriesti pēc sarunu grupas atgriešanās Ukrainā, norādīja prezidents.
"Tomēr kopumā situācija joprojām ir diezgan caurredzama - [Krievijas diktators Vladimirs] Putins nevēlas izbeigt karu. Taču galvenais ir tas, ko vēlas pasaule," pauda Zelenskis.
"Mums visiem kopā ir jādara viss iespējamais un turpināsim darīt visu iespējamo, lai izbeigtu šo karu," uzsvēra Ukrainas valsts vadītājs.