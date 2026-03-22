Haoss Havajās: tūkstošiem cilvēku bēg no smagākajiem plūdiem, kas salas skāruši pēdējo 20 gadu laikā. FOTO, VIDEO
Havaju salas skārusi jau otra spēcīgā vētra nedēļas laikā, kuras dēļ pārpludinātas pilsētu ielas un tūkstošiem cilvēku bijuši spiesti pamest savas dzīvesvietas.
Kā paziņojis salu gubernators Džošs Grīns, plūdu risks apdraud Oahu salu un daļu Maui apgabala. Saskaņā ar viņa teikto, dažās štata daļās pēdējo 10 dienu laikā ir nolijuši 40 līdz 50 collas (127 cm) lietus, turklāt laikapstākļu prognozes liecina, ka nokrišņi turpināsies - Oahu salā varētu nolīt vēl četras līdz sešas collas, savukārt Maui daļās varētu nolīt no 4 līdz 12 collām (10 līdz 30 cm), viņš teica.
Plūdi Havaju salās
Situāciju pasliktina fakts, ka augsne jau ir pārsātināta ar ūdeni, tādēļ pat neliels papildu lietus var izraisīt jaunus plūdus, ceļu slēgšanu un postījumus salās. Varasiestādes brīdinājušas arī par iespējamu dambja sabrukumu Oahu salā.
"Neuztveriet šo vētru vieglprātīgi," video paziņojumā aicināja Grīns. Viņš pavēstīja, ka plūdi nav prasījuši cilvēku dzīvības, tomēr daudzi esot guvuši maznozīmīgas traumas. Tāpat Grīns uzsvēra, ka plūdi jau nodarījuši plašus postījumus salu infrastruktūrai — lidostām, skolām, slimnīcām un ceļiem. "Šie ir lielākie plūdi, kādus Havajas piedzīvojušas pēdējo 20 gadu laikā," viņš sacīja.
Pieaugošie ūdens līmeņi jau aizskalojuši vairākas mājas un automašīnas, un aptuveni 5500 cilvēkiem uz ziemeļiem no Honolulu nācies savas dzīvesvietas pamest. Autoceļi daudzviet ir slēgti, bet iedzīvotāji aicināti doties uz augstākām vietām un izvairīties no applūdušām teritorijām. Plūdu brīdinājumi izsludināti vairākās salās, un štats aktivizējis palīdzības programmas tiem, kuri zaudējuši mājokļus.