Čehijā tūkstošiem cilvēku protestē pret Babiša valdību
Čehijā tūkstošiem cilvēku Prāgā sestdien protestēja pret premjerministra Andreja Babiša valdību, kas atrodas pie varas kopš decembra.
Protestu organizatori kustība "Miljons mirkļu demokrātijai" aplēsuši, ka demonstrācijā piedalījās vairāk nekā 200 000 cilvēku.
Kustība pārmet Babiša valdībai noslieci uz autoritārismu un tieksmi pavērst valsti uz Austrumiem. Valdība tiek kritizēta arī par aizsardzības izdevumu samazināšanu un plānotajām izmaiņām sabiedrisko mediju finansēšanā.
Protestētāji arī kritizēja Babišu un parlamenta apakšnama priekšsēdētāju Tomio Okamuru par deputāta imunitātes saglabāšanu, tādējādi izvairoties no saukšanas tiesas priekšā.
Babišs apsūdzēts, ka viņš krāpnieciskā veidā ieguvis miljoniem vērtas Eiropas Savienības (ES) subsīdijas zirgaudzētavas un kūrorta "Čapi hnizdo" ("Stārķu ligzda") celtniecībai netālu no Prāgas. Izmeklēšana un tiesas procesi ir ieilguši vairāk nekā desmit gadus.
Pret Okamuru ir ierosināta lieta par naida kurināšanu, inkriminējot viņam 2024. gada Eiropas Parlamenta (EP) priekšvēlēšanu plakātu, kurā bija attēlots melnādains vīrietis ar asiņainu nazi. Uzraksts uz plakāta vēstīja, ka "importētie ķirurgi neatrisinās mūsu veselības sektora problēmas".
"Man nepatīk, kā valdība uzvedas, varas augstprātība un tas, ka tā nosaka pilnīgi atšķirīgus morāles standartus," ziņu aģentūrai AFP norādīja viena no protestētājām.
Cits demonstrācijas dalībnieks AFP pauda neapmierinātību ar to, ka valdība atteikusies piegādāt militāro palīdzību Ukrainai. "Tā dara visu iespējamo, lai vilktu mūs Krievijas virzienā un kopā ar Ungāriju un Slovākiju sagrautu ES," sacīja protestētājs.