Nedaudz "asumiņa", lai nopelnītu naudu? Francijas prokuratūra brīdina, ka "Grok" radītie seksuāla rakstura dziļviltojumi, iespējams, izprovocēti apzināti
Francijas prokuratūra brīdinājusi ASV varasiestādes par aizdomām, ka tehnoloģiju magnāts Īlons Masks veicinājis seksuāla rakstura dziļviltojumu izplatīšanos platformā "X", lai mākslīgi palielinātu sava uzņēmuma vērtību.
"Pretrunīgie vērtējumi, ko izraisīja [tērzēšanas robota] "Grok" radītie seksuāla rakstura dziļviltojumi, iespējams, izprovocēti apzināti, lai mākslīgi palielinātu uzņēmumu "X" un "X AI" vērtību, gatavojoties 2026. gada jūnijā iekļaut biržas sarakstos jauno uzņēmumu, kas izveidots, apvienojoties "Space X" un "X AI", paziņoja Parīzes prokuratūra.
Prokuratūra norādīja, ka otrdien vērsusies pie ASV Tieslietu ministrijas, kā arī franču juristiem ASV Vērtspapīru un biržu komisijā (SEC), lai dalītos ar savām bažām.
Francijas varasiestādes kopš pagājušā gada veic izmeklēšanu pret "X" saistībā ar apsūdzībām, ka tās algoritms izmantots, lai iejauktos Francijas politikā. Izmeklēšanā tiek pētīta arī "Grok" loma holokausta nolieguma un seksuāla rakstura dziļviltojumu izplatīšanā "X".
Pagājušajā mēnesī Francijas varasiestādes izsauca Masku uz brīvprātīgu nopratināšanu un pārmeklēja "X" birojus Francijā. Arī Lielbritānija un Eiropas Savienība (ES) ir sākušas izmeklēšanas pret "X" saistībā ar to, ka "Grok" ģenerē seksualizētus sieviešu un nepilngadīgu personu dziļviltojuma attēlus.