ASV tiesa konstatē, ka Masks maldinājis "Twitter" akcionārus
Federālā zvērināto tiesa Kalifornijas štatā piektdien konstatēja, ka tehnoloģiju magnāts Īlons Masks bija maldinājis sociālās saziņas platformas "Twitter" akcionārus, izraisot "Twitter" akcijas cenas krišanos laikā, kad viņam bija jāiegādājas šis uzņēmums 44 miljardu ASV dolāru vērtā darījumā.
Šis tiesas spriedums kolektīvajā vērtspapīru prāvā nozīmē, ka pasaulē bagātākajam cilvēkam Maskam var tikt pieprasīts samaksāt prasītājiem miljardiem ASV dolāru saskaņā ar zvērināto veiktu kompensācijas aprēķinu.
Neilgi pēc sprieduma pasludināšanas Maska advokāti pavēstīja, ka klients to pārsūdzēs.
Pēc trīs nedēļas ilgas prāvas Sanfrancisko federālajā tiesā zvērinātie konstatēja, ka divos tvītos, kurus Masks nosūtījis 2022. gada maijā, bija nepatiesi apgalvojumi, kuru dēļ kritās "Twitter" akcijas cena.
Lietu ierosināja investors Džuzepe Pampena to cilvēku vārdā, kuri 2022. gadā no maija vidus līdz oktobra sākumam pārdeva "Twitter" akcijas.
"Masks" 2022. gada oktobrī pabeidza "Twitter" iegādi un vēlāk pārdēvēja šo platformu par "X".
Zvērinātie vienojās, ka Masks bija pārkāpis vērtspapīru noteikumu, kas aizliedz izteikt nepatiesus un maldinošus paziņojumus, kuri var izraisīt akcijas cenas samazināšanos.