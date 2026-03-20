Irāna vairs nespēj bagātināt urānu, ziņo Netanjahu
Irāna pēc gandrīz trim kara nedēļām vairs nespēj bagātināt urānu vai ražot ballistiskās raķetes, ceturtdien presei Jeruzalemē paziņoja Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu.
"Irāna ir vājāka nekā jebkad," sacīja Netanjahu, par kura teikto ziņoja laikraksts "Times of Israel". Premjers tomēr piebilda, ka uzbrukumi Irānai turpināsies, "cik ilgi tas būs nepieciešams".
Netanjahu vēlreiz apstiprināja Izraēlas un ASV sāktās militārās kampaņas mērķus, sakot, ka mērķis ir likvidēt draudus, kurus rada Irānas kodolieroču ambīcijas un ballistiskās raķetes.
Tas radītu apstākļus tam, ka Irānas tauta iegūtu brīvību, "lai veidotu savu likteni", sacīja Netanjahu.
Runājot par iepriekšējā dienā Izraēlas sarīkoto uzbrukumu Irānas gāzes laukam "South Pars", Netanjahu sacīja: "Fakts Nr. 1: Izraēla viena pati rīkojās pret šo gāzes kompleksu. Fakts Nr. 2: [ASV] prezidents [Donalds] Tramps lūdza mūs atturēties no turpmākiem uzbrukumiem. Un mēs atturamies."