Karš pret Irānu: Pentagons atklāj izmaksas
Foto: U.S. Navy Photo/SIPA
Pasaulē

Karš pret Irānu: Pentagons atklāj izmaksas

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv/LETA

Kara pret Irānu pirmā nedēļa ir izmaksājusi 11,3 miljardus ASV dolāru, teikts Pentagona atskaitē ASV Kongresam.

Karš pret Irānu: Pentagons atklāj izmaksas...

Pentagons sniedza šādu izmaksu novērtējumu Kongresam informatīvā sanāksmē šonedēļ, trešdien pavēstīja par situāciju informēta persona.

ASV armija ziņoja, ka kara pirmajā nedēļas nogalē iztērējusi 5 miljardus dolāru par munīciju vien.

ASV prezidenta Donalda Trampa administrācija iepriekš norādīja, ka nosūtīs Kongresam pieprasījumu par papildu finansējumu šim karam, bet šķiet, ka šī iecere pagaidām ir atmesta.

Senāta Bruņoto spēku komitejas priekšsēdētājs republikānis Rodžers Vikers trešdien sacīja, ka neparedz papildu finansējuma pieprasīšanu šajā mēnesī.

Jau ziņots, ka vairāki mediji publiskoja savas prognozes un aprēķinus. Pārsvarā summas tika norādītas lielākas. 

Tēmas

Donalds TrampsASVPentagons

Citi šobrīd lasa