Grieķija ierobežo peļņas normu degvielai un pārtikai, reaģējot uz bažām par straujo cenu kāpumu
Grieķija uz trim mēnešiem noteiks ierobežojumus peļņas normai degvielai un virknei pārtikas produktu, valdībai šādi reaģējot uz bažām par karadarbības Tuvajos Austrumos iespējamo ietekmi uz cenu strauju kāpumu.
Tiekoties ar valsts prezidentu Konstantīnu Tasulu, premjerministrs Kirjaks Micotakis norādīja, ka valdība saglabā modrību attiecībā uz šī konflikta turpmāko ietekmi, un brīdināja mazumtirgotājus neizmantot situāciju, lai gūtu pārmērīgu peļņu.
Ierobežojot peļņas normu, valsts ierobežo maksimālo peļņu, ko attiecīgais tautsaimniecības sektors, piemēram, degvielas uzpildes stacijas un lielveikali, var gūt no mazumtirdzniecības.
Šādas rīcības mērķis ir novērst mākslīgu peļņas palielināšanu laikā, kad pieaug cenas pasaulē.
Vienlaikus Micotakis pagaidām noraidīja iespēju īstenot pasākumus, kādi ieviesti Horvātijā un Ungārijā, kas nolēmušas noteikt degvielas cenu griestus.
ASV un Izraēlas uzbrukums Irānai un Irānas triecieni Persijas līča valstīm pēdējās dienās izraisījuši strauju naftas cenu kāpumu, jo vairākas valstis samazinājušas naftas ieguvi, kā arī gandrīz apstājusies tankkuģu satiksme Hormuza šaurumā, pa kuru tika veikta piektā daļa pasaules jēlnaftas pārvadājumu.