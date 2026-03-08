Irānā izraudzīts nākamais valsts augstākais līderis
Irānas 88 garīdznieku konklāvs izraudzījies jaunu Irānas augstāko līderi, kas stāsties likvidētā ajatollas Ali Hameneji vietā, paziņojuši vietējie mediji.
"Ir notikušas līdera vēlēšanas, un līderis ir iecelts," pavēstīja sapulces loceklis Ahmads Alamolhoda, norādot, ka tagad padomes sekretariāta vadītājam ir jāizlemj, kad pēcteča vārds tiks izziņots oficiāli.
Jauns.lv jau ziņoja, ka pastāv vairāki potenciālie kandidāti, kas varētu ieņemt Hameneji vietu. Viens no variantiem ir viņa tuvākais padomnieks Ali Laridžani, ar ko Hameneji bija izveidojušās ciešas un uzticības pilnas attiecības". Arī Revolucionārās gvardes vadītāj Mohammads Galibafs un Alizers Arafi ir likumīgi kandidāti.
Vēl viena ticama iespēja būtu ajatollas Rūhollāha Mūsavī Homeinī [islāma revolūcijas arhitekts 1979. gadā] mazdēls Hassans Homeinī. Ar savu dumpīgo pagātni Hassans neapšaubāmi būtu visreformistiskāk noskaņotais. Viņš varētu būt gudra izvēle, ja 88 garīdznieku konklāvs, kas ir atbildīgs par jaunā augstākā līdera iecelšanu, izlemtu par šķietamas "atvērtības kursu".
Tomēr pastāv liela varbūtība, ka par jauno Irānas līderi tiks izvēlēts ajatollas Alī Hameneji dēls Mojtaba Hameneji, ko viņa tēvs šim amatam virzīja jau gadiem, finansiālu aprēķinu dēļ. Viņš pārvaldīja daļu no sava tēva 150 miljonu eiro vērtās impērijas un Hameneji nevēlējās šos varas grožus izlaist no rokām.