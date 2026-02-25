Mediji: Irāna gatavojas iegādāties no Ķīnas virsskaņas pretkuģu raķetes
Irānas varasiestādes pietuvojušās vienošanās noslēgšanai ar Ķīnu par virsskaņas pretkuģu raķešu iegādi, atsaucoties uz sešiem avotiem, ziņoja aģentūra "Reuters".
Irāna gatavojas iegādāties no Ķīnas raķetes YJ-12, kuru darbības rādiuss ir aptuveni 290 kilometri. Šīs raķetes spēj apiet kuģu pretgaisa aizsardzības sistēmas.
Ieroču ekspertu vērtējumā šādas raķetes ievērojami palielinātu Irānas triecienspēju un radītu draudus ASV kuģiem reģionā.
Irāna un Ķīna ved sarunas par šo darījumu jau vismaz divus gadus, un 2025. gada vasarā pēc jūnijā notikušā 12 dienu ilgā Izraēlas un Irānas kara sarunas nonāca pēdējā posmā.
Pagaidām nav zināms, cik raķešu Irāna plāno iegādāties un kad tās tiks piegādātas. Nav arī skaidrs, vai Ķīna ir gatava ievērot vienošanos, ņemot vērā paaugstināto spriedzi Tuvajos Austrumos.
Irānas Ārlietu ministrija paziņoja, ka Irānai un tās sabiedrotajiem ir noslēgtas aizsardzības un drošības vienošanās un "tagad ir īstais laiks izmantot šos līgumus". Ķīnas Ārlietu ministrija paziņoja, ka tai nav nekas zināms par sarunām attiecībā uz raķešu pārdošanu, bet Ķīnas Aizsardzības ministrija neatbildēja uz žurnālistu lūgumu sniegt komentārus.
Ja Ķīna nodos raķetes Irānai, tā pārkāps ieroču embargo, ko ANO noteica 2006. gadā. Sankcijas tika apturētas 2015. gadā kā daļa no kodolvienošanās ar ASV un to sabiedrotajiem, bet 2025. gada septembrī tās tika atjaunotas.
Jau vēstīts, ka šobrīd noris ASV un Irānas sarunas par Teherānas kodolprogrammas ierobežošanu. Vēršot spiedienu pret Irānu, ASV prezidents Donalds Tramps uz Tuvo Austrumu reģionu nosūtījis ASV karakuģu grupu un norādījis, ka apsver militāra trieciena veikšanu. Tramps 19. februārī paziņoja, ka dod Irānai desmit līdz 15 dienas, lai noslēgtu vienošanos, piebilstot, ka pretējā gadījumā Irānai tas beigsies neveiksmīgi.