Pasaulē
Šodien 08:57
Starptautiskais Valūtas fonds apstiprina astoņu miljardu dolāru aizdevumu Ukrainai
Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) valde apstiprinājusi 8,1 miljarda ASV dolāru aizdevumu Ukrainai uz četriem gadiem, paziņoja SVF.
Pirmo kārtu 1,5 miljarda dolāru apmērā no šīs summas Kijiva saņems nekavējoties, norādīja SVF.
Ukrainas premjerministre Jūlija Sviridenko platformā "Telegram" pavēstīja, ka fonda piešķirtie līdzekļi tiks izmantoti budžeta deficīta finansēšanai un makrofinansiālās stabilitātes atbalstam.
"Mums ir svarīgi, ka piektajā pilna mēroga kara gadā, sistēmisku uzbrukumu enerģētikas nozarei apstākļos, Ukrainai ir garantēts starptautisks finansiāls atbalsts no partneriem un resursi stabilai valsts darbībai," uzsvēra Sviridenko.