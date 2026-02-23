VIDEO. Sētnieks Sanktpēterburgā noķer pa septītā stāva logu izkritušu zēnu
Pagājušās nedēļas nogalē varonīgs sētnieks Sanktpēterburgā novērsa traģēdiju, paspējot noķert pa septītā stāva logu izkritušu mazu puiku.
Neviena nepieskatīts ar autismu sirgstošs sešgadīgs puika svētdienas pusdienlaikā pie loga spēlējās ar planšetdatoru, pēc tam viņš atvēra logu un apsēdās pie paša loga, bet pēc tam līda laukā. Bīstamo situāciju pamanīja vairāki apkārtnes iedzīvotāji, taču uz viņu kliedzieniem dzīvoklī neviens nereaģēja. Pēc brīža bērns jau krita ar galvu pa priekšu.
Par laimi netālu bija sētnieks, kurš tobrīd tīrīja sniegu. Viņš paspēja aizskriet līdz mājai mirkli pirms bērna krišanas. Vīrietim izdevās zēnu notvert un ar savu ķermeni daļēji noslāpēt kritiena spēku. Pēc tam viņš cietušo ienesa mājās pie dežuranta, un izsauktā neatliekamā medicīniskā palīdzība puiku nogādāja slimnīcā.
Zēns ar galvas, krūškurvja un dažādu iekšējo orgānu traumām atrodas reanimācijā, viņa stāvoklis ir stabils. Viņa glābējam, 36 gadus vecajam viesstrādniekam no Uzbekistānas, ir plaukstas un ribu lūzumi.
Vietējie mediji vēsta, ka bērna māte ir uzņēmēja un podkāstu autore, viņa liktenīgajā brīdī atradās virtuvē. Zēna tēvs miris pirms vairākiem gadiem. Viņš arī agrāk istabā mēdza palikt viens, taču nekad nebija atvēris logu. Māte puikas pazušanu pamanīja tikai pēc aptuveni 10 minūtēm, kad pie mājas jau bija sapulcējušies cilvēki.
Notikušā aculieciniece izdevumam “Starhit” pastāstīja, ka viņa no sava devītā stāva pirmā pamanīja zēnu uz karnīzes un kliedza sētniekam lejā, vienlaikus zvanot glābējiem. Tomēr skaidrs, ka glābēji nebūtu paspējuši ierasties laikus. “Es ieraudzīju, ka pagalmā stāv sētnieks un tīra sniegu. Sāku viņam kliegt, jo mēs esam devītajā stāvā. No viņa vietas logi pat nebija redzami, viņš bija nedaudz aiz stūra. Viņš visu pameta un ātri skrēja turp,” stāstīja aculieciniece. “Sētnieks noreaģēja ideāli — noķēra puiku un stingri viņu piespieda pie sevis, kad abi pēc tam nokrita uz asfalta,” vēsta “fontanka.ru”.
Sociālajos tīklos ļaudis slavēja vīrieša izlēmību un aicināja viņu apbalvot, kā arī palīdzēt ar ārstēšanos.