VIDEO: Turcijā noslogotā šosejā, šoferu acu priekšā, ietriecas F-16 iznīcinātājs, pilots gājis bojā
Naktī uz 25. februāri Turcijā uz Izmiras-Stambulas šosejas avarēja militārā lidmašīna F-16 . Nagadījumā gāja bojā pilots un tika apturēta satiksme. Saistībā ar notikušo uzsākta izmeklēšana.
Turcijā noticis traģisks incidents, kurā bija iesaistīta militārā lidmašīna. F-16 iznīcinātājs treniņlidojuma laikā zaudēja kontroli un avarēja uz šosejas. Pilots gāja bojā, pilnībā apturot satiksmi, un uz notikuma vietu tika nosūtīti neatliekamās palīdzības dienesti.
Varas iestādes paziņoja par izmeklēšanas sākšanu, lai noskaidrotu avārijas cēloni, ziņo Turcijas laikraksts "Yeni Akit".
"25. februāra naktī Turcijā notika lidmašīnas avārija. F-16 iznīcinātājs, veicot treniņlidojumu, avarēja uz noslogotās Izmiras-Stambulas šosejas. Saskaņā ar Turcijas plašsaziņas līdzekļu sniegto informāciju, pilots gāja bojā."
Iznīcinātājs pacēlās no 9. gaisa spēku bāzes un drīz vien saskārās ar tehniskām problēmām. Avārijas vietā izcēlās milzīgs ugunsgrēks, bet lidmašīnas atlūzas bija izkaisītas simtiem metru attālumā.
Šoseja ir pilnībā slēgta, un notikuma vietā strādā ugunsdzēsēji, glābēji un policija.
Turcijas Aizsardzības ministrija apstiprināja avāriju un uzsāka meklēšanas un glābšanas operāciju. Izmeklēšanas komiteja skaidro traģēdijas cēloni. Tieslietu ministrs Akins Girleks paziņoja, ka Balikesiras galvenā prokuratūra jau ir uzsākusi oficiālu izmeklēšanu. Varas iestādes sola noskaidrot visus lidmašīnas avārijas apstākļus un cēloņus.