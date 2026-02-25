Ukrainas delegācijas vadītājs, Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sekretārs Rustems Umerovs.
Pasaulē
Šodien 12:48
Ukrainas delegācijas vadītājs ceturtdien tiksies ar Trampa īpašo sūtni
Ukrainas delegācijas vadītājs, Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sekretārs Rustems Umerovs ceturtdien Ženēvā tiksies ar ASV prezidenta Donalda Trampa īpašo sūtni Stīvu Vitkofu un Trampa znotu Džaredu Kušneru, trešdien žurnālistiem paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Viņš norādīja, ka šī tikšanās ir daļa no gatavošanās nākamajai trīspusējo sarunu kārtai ar Krieviju, kas varētu notikt martā.
Umerova padomnieks žurnālistiem apstiprināja, ka tikšanās ceturtdien notiks Ženēvā, kur šomēnes norisinājās iepriekšējā, trešā ASV, Ukrainas un Krievijas sarunu kārta.
Zelenskis atklāja, ka Umerova un Vitkofa sarunās tiks apspriesta arī karagūstekņu apmaiņa un "labklājības pakete" Ukrainas atjaunošanai.