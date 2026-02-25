Atpūšoties Tenerifē, ticis hospitalizēts Norvēģijas karalis Haralds V
Norvēģijas karalis Haralds V ir ievietots slimnīcā Spānijai piederošajā Tenerifes salā, kur viņš pavadīja brīvdienas, teikts otrdien publicētā Norvēģijas karaliskā galma paziņojumā.
89 gadus vecais karalis ārstējas infekcijas un dehidrācijas dēļ. Paziņojumā teikts, ka viņš jūtas labi, ņemot vērā apstākļus.
Karaļa ārsts tuvākajā laikā dosies uz Kanāriju salām, lai palīdzētu vietējam veselības aprūpes personālam karaļa ārstēšanā.
Norvēģijas monarhs pirms dažām dienām svinēja savu 89 gadu jubileju. Viņš ar 88 gadus veco karalieni Sonju bija privāti devies uz Tenerifi, lai tur pavadītu ziemas brīvdienas.
Karalis arī iepriekš ir ticis hospitalizēts brīvdienu laikā. 2024. gadā viņam nācās doties uz klīniku Malaizijā, kur viņam ievietoja pagaidu kardiostimulatoru.
Karalis Haralds ir vecākais pašlaik valdošais monarhs Eiropā. Šis gads viņam ir bijis nemierīgs.
Norvēģijas kroņprinceses Metes-Māritas vecākais dēls Mariuss Borgs Heibijs tiek tiesāts par izvarošanu un citiem noziegumiem. Arī Haralda vedeklas kroņprinceses Metes-Māritas saistība ar notiesāto dzimumnoziedznieku Džefriju Epstīnu ir pasliktinājusi karaļnama reputāciju.