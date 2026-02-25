Slovākijā tūkstošiem demonstrantu izgājuši ielās, lai paustu atbalstu Ukrainai
Slovākijas galvaspilsētas Bratislavas ielās otrdien izgāja tūkstošiem demonstrantu, lai paustu atbalstu Ukrainai Krievijas pilna apjoma iebrukuma ceturtajā gadskārtā.
Proukrainiskie demonstranti arī protestēja pret Slovākijas premjerministru Robertu Fico, kurš pirmdien paziņoja, ka Slovākija pārtrauks ārkārtas elektroenerģijas eksportu uz Ukrainu, kamēr netiks atsākta Krievijas naftas piegāde pa cauruļvadu "Družba".
Demonstranti aicināja Fico atkāpties no amata. Viņi vicināja Ukrainas, Slovākijas un Eiropas Savienības karogus un skandēja "Slava Ukrainai!".
Solidaritātes gājienam ejot garām Krievijas vēstniecībai, bija dzirdami aicinājumi Krievijas vēstniekam atstāt Slovākiju. Demonstranti nesa plakātus, kuros Krievijas diktators Vladimirs Putins bija nosaukts par kara noziedznieku.
Slovākijas valdība pagājušajā nedēļā izsludināja "ārkārtas situāciju", jo valsts jau gandrīz mēnesi nav saņēmusi Krievijas naftu, kas tika piegādāta caur Ukrainu.
Ukraina skaidroja, ka 27. janvārī Krievijas triecienu rezultātā tika bojāts cauruļvads "Družba", kas šķērso tās teritoriju. Krievijas nafta pa šo cauruļvadu līdz šim tika piegādāta Slovākijai un Ungārijai.
Ungārija un Slovākija apsūdz Ukrainu par vilcināšanos veikt cauruļvada remontdarbus un atsākt piegādes. Abas valstis pagājušajā nedēļā apturēja dīzeļdegvielas piegādes Ukrainai saistībā ar Krievijas naftas piegāžu traucējumiem.