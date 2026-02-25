Plūdi Brazīlijā: bojā gājuši vismaz 25 cilvēki, vairāk nekā 400 iedzīvotājiem nācies evakuēties
Lietusgāžu izraisītos plūdos Brazīlijas dienvidrietumu štatā Minasžeraisā ir gājuši bojā vismaz 25 cilvēki, bet vēl vairāki desmiti pazuduši bez vēsts, otrdien paziņoja amatpersonas.
Lietusgāzes sākās pirmdien Žuisas di Foras un Ubas pilsētās, liekot aptuveni 440 iedzīvotājiem evakuēties no savām mājām. Meteorologi brīdināja, ka arī tuvāko dienu laikā ir gaidāmas lietavas šajā reģionā, kas atrodas tuvu pakalniem, ielejām un nogāzēm.
Minasžeraisas ugunsdzēsības departaments paziņoja, ka meklē 43 cilvēkus, kas kopš pimdienas vakara ir pazuduši. Departaments dalījās ar video, kurā redzamas applūdušas ielas abās pilsētās, kur pārplūdusi upe.
Amatpersonas ir brīdinājušas iedzīvotājus turēties tālāk no rajoniem, kuros varētu notikt zemes nogruvumi.
Žuisas di Foras mērija paziņoja, ka pilsēta pieredzējusi nokrišņu daudzumu, kas divreiz pārsniedz februāra normu. Pilsētas mēre Margarida Salomana iepriekš pavēstīja, ka ir ziņots par vismaz 20 zemes nogruvumiem.