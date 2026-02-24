Diplomātiskais skandāls saasinās: Francijas Ārlietu ministrijā uz sanāksmi neierodas izsauktais ASV vēstnieks
Francijas ārlietu ministrs Žans-Noels Barro paziņojis, ka ASV vēstniekam Parīzē, Čārlzam Kušneram, tiks liegta piekļuve Francijas valdības amatpersonām, pēc tam, kad viņš neieradās uz Francijas ārlietu ministrijas sanāksmi, uz kuru viņš bija uzaicināts par iejaukšanos Francijas iekšpolitikā.
Barro norādīja, ka Kušneram ir jāspēj paskaidrot savi neierašanās iemesli, lai viņš varētu turpināt pildīt savus diplomātiskos pienākumus Francijā. Kušneram, kura dēls ir precējies ar ASV prezidenta meitu Ivanku, bija jāierodas paredzētajā sanāksmē pirmdienas vakarā. Barro norādīja, ka diplomāta neierašanās sapulcē ir nopietns pārkāpums diplomātijas pamatprincipos.
Spriedze radās pēc tam, kad ASV valsts departaments izteica komentārus par 12. februārī Lionā nogalinātā galēji labējā aktīvista Kventina Deranka nāvi, norādot, ka valstī pieaug "radikāli kreisā kustība", kas ir drauds sabiedrībai. Deranka tika nogalināts vardarbīga ķīviņa laikā, kas izcēlās starp galēji labējā un galēji kreisā politiskā spārna atbalstītājiem. Pēc notikušā ASV vēstniecība Parīzē pārpublicēja ASV valsts departamenta izteikumus, izraisot diplomātisku konfliktu ar Franciju.
Franču ārlietu ministrs nosodījis šāda veida ārējās iejaukšanās mēģinājumus, apgalvojot, ka Francija nepieļauj citu valstu mēģinājumus iejaukties tās iekšējā politiskajā diskusijā. Viņš uzsvēra, ka jebkura mēģinājums izmantot šo traģēdiju politisku mērķu sasniegšanai ir nepieņemams. Barro arī paskaidroja, ka šī konflikta ietekme neatstās būtisku ietekmi uz Francijas un ASV attiecībām, tomēr konflikts neapšaubāmi ietekmēs Kušnera spējas veiksmīgi veikt savus pienākumus Francijā.
Jāpiemin, ka februāra sākumā diplomātisks skandāls starp ASV diplomātu un valdību izcēlās arī Polijā, kad ASV vēstnieks internetā sastrīdējās ar poļu studentu un no personīgā profila piedraudēja izvest no Polijas ASV karaspēku. Skandāls izcēlās pēc tam, kad Polijas Seima spīkers Vlodzimežs Čažastijs atteicās nominēt ASV prezidentu Donaldu Trampu Nobela Miera prēmijai.