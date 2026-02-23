Vāciete trešo reizi palikusi stāvoklī ar dvīņiem - viņai būs deviņi bērni
36 gadus vecā Jasmina Šmita no Fīrtes jūnijā atkal kļūs par dvīņu māti – jau trešo reizi pēc kārtas. Viņa un viņas partneris Andreass Ritners gaida vēl divas meitenes.
2023. gada vasaras beigās pārim piedzima dvīņi Daniēls un Emilio, bet 2024. gada vasaras beigās – Simone un Anastasija. "Darba, protams, kļūs vairāk. Bet arī prieka," aģentūrai DPA sacīja Ritners.
Tas, ka sieviete tik īsā laikā trīs reizes paliek stāvoklī ar dvīņiem, patiešām ir neparasti, norāda Fīrtes klīnikas virsārste Anja Forstere, kura šo ģimeni uzrauga jau trešo reizi. "Patiesībā tā ir sagadīšanās," viņa skaidro. Mākslīgā apaugļošana netika izmantota nevienā no gadījumiem. Vienkārši dažās ģimenēs biežāk notiek vienlaicīga vairāku olšūnu nobriešana, piebilst ārste.
Kopumā, kā liecina Vācijas Ginekoloģijas un dzemdniecības biedrības dati, pēdējos gados dvīņu grūtniecību skaits ir pieaudzis. Iemesli ir gan mākslīgās apaugļošanas procedūru skaita pieaugums, gan augstāks vidējais māšu vecums.
Dvīņu grūtniecības gadījumā biežāk rodas komplikācijas, tostarp priekšlaicīgas dzemdības un attīstības traucējumi. Tāpat paaugstinātas slodzes dēļ grūtniecēm pieaug risks saslimt ar paaugstinātu asinsspiedienu, gestācijas diabētu, anēmiju un preeklampsiju.
Jasmina stāsta, ka vienmēr sapņojusi par lielu ģimeni. No pirmās laulības viņai ir vēl trīs bērni – viņi dzīvo kopā ar tēvu, un neviens no viņiem nav dvīnis. Martā viņa plāno apprecēties ar Andreasu Ritneru.