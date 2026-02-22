“Šāda vētra nav pieredzēta desmit gadus”: Ņujorkā izsludināts pārvietošanās aizliegums
Ņujorkas mērs Zohrans Mamdani svētdien pilsētā izsludināja ārkārtējo stāvokli un noteica pārvietošanās aizliegumu, jo tai tuvojas liela sniega vētra.
Sākot no svētdienas plkst. 21 līdz pirmdienas plkst. 12 (pirmdien no plkst. 4 līdz 19 pēc Latvijas laika) "Ņujorkas ielas, šosejas un tilti ārkārtējā stāvokļa dēļ būs slēgti visai satiksmei, vieglajām automašīnām, kravas automobļiem, skrejriteņiem un e-velosipēdiem", Mamdani sacīja žurnālistiem.
Saskaņā ar Mamdani teikto aizliegums neietekmēs tos, kuru darbs ir svarīgs būtisku funkciju nodrošināšanai, kā arī tos, kuriem jādodas ceļā ārkārtēju iemeslu dēļ. Ņujorkā, kas ir ASV lielākā pilsēta, dzīvo vairāk nekā astoņi miljoni cilvēku.
"Mēs lūdzam Ņujorkas iedzīvotājus izvairīties no jebkādas pārvietošanās, kas nav būtiska," sacīja mērs.
"Ņujorka pēdējo desmit gadu laikā nav saskārusies ar šāda mēroga vētru," viņš uzsvēra.
Meteorologi brīdina, ka ASV ziemeļaustrumos gaidāma liela sniega vētra, kas plosīsies arī Bostonā, Filadelfijā un Vašingtonā.
Iespējami elektroapgādes pārtraukumi, norāda amatpersonas.
Janvārī lielā daļā Savienoto Valstu jau plosījās spēcīga sniega vētra.