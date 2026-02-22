Vitkofs: jauna sarunu kārta par Ukrainas kara izbeigšanu varētu notikt trīs nedēļu laikā
Jauna sarunu kārta par iespējām izbeigt Ukrainas karu, kurā piedalītos Ukrainas un Krievijas delegācijas, varētu notikt trīs nedēļu laikā, intervijā telekanālam "Fox News" paziņoja ASV prezidenta Donalda Trampa īpašais sūtnis Stīvs Vitkofs.
Viņš pieļāva iespēju, ka šajās sarunās varētu tikt panākta vienošanās par Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska un Krievijas diktatora Vladimira Putina tikšanos, kurā, iespējams, piedalītos arī Tramps.
"Mēs ar [Trampa znotu] Džaredu [Kušneru] ceram, ka esam abām pusēm uz galda nolikuši dažus priekšlikumus, kas tuvāko trīs nedēļu laikā savedīs tās kopā un varbūt pat novedīs pie Zelenska un prezidenta Putina samita. Tas varētu beigties ar trīspusēju tikšanos kādā brīdī ar prezidentu [Trampu]. Redzēsim," sacīja Vitkofs.
Pēc viņa teiktā, Tramps nevēlas piedalīties sanāksmē, ja vien nebūs pārliecināts, ka var panākt vislabāko rezultātu.
Vitkofs arī pauda cerību, ka tuvākajās nedēļās pasaule varētu dzirdēt "labas ziņas" šajā jautājumā.
Kā vēstīts, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis atzinis, ka otrdien Ženēvā notikušo miera sarunu rezultāti nav pietiekami, taču aicinājis sarunas turpināt.
Ideju par Zelenska un Putina tikšanos Vašingtona izvirzījusi jau vairākkārt, taču līdz šim to nav izdevies īstenot.