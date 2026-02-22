Krievijas raķešu uzbrukumā cietusi ASV saldumu ražotne “Mondelez”
foto: Shutterstock
Krievijas raķete trāpījusi ASV uzņēmuma "Mondelez" ražotnei Sumu apgabalā.
Krievijas raķešu uzbrukumā cietusi ASV saldumu ražotne “Mondelez”

Jauns.lv/LETA

Krievijas raķete naktī uz svētdienu trāpījusi ASV uzkodu, saldumu un dzērienu ražošanas uzņēmuma "Mondelez" ražotnei Ukrainas Sumu apgabala Trostjanecā, paziņoja Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha.

Raķete trāpījusi vienā no ražotnes korpusiem. Cietušo nav, platformā "X" pavēstīja Sibiha.

Ministrs norādīja, ka šī ražotne darbojas kopš 90. gadiem un ražo pasaulē pazīstamu zīmolu produkciju.

"Kad Krievijas raķetes trāpa šādiem objektiem, tās nav vērstas tikai pret Ukrainu. Tās mērķē uz amerikāņu biznesa interesēm Eiropā. Maskava nevar runāt par ekonomisko dialogu ar ASV, uzbrūkot amerikāņu ražotnēm. Uzbrukumi miermīlīgai rūpniecībai nav karš, bet gan mērķtiecīgs ekonomisks terors. Tam ir jāseko atbildībai," uzsvēra ministrs.

Starp "Mondelez" portfelī esošajiem zīmoliem ir "Alpen Gold", "Cadbury", "Côte d'Or", "Halls", "Marabou", "Milka", "Oreo" un "Toblerone".

