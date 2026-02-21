Avoti: Ungārija nostājusies pret 90 miljardu eiro aizdevumu Ukrainai
Ungārija nostājusies pret Eiropas Savienības (ES) 90 miljardu eiro aizdevumu Ukrainai, ziņo laikraksts "Financial Times", atsaucoties uz vairākiem avotiem.
Ungārijas vēstnieks ES piektdien paziņoja, ka Budapešta iebilst pret to, ka ES uzņemas parāda saistības, ko garantē bloka kopējais budžets, lai Ukrainai piešķirtu aizdevumu. Kā norādīja "Financial Times", lai lēmums tiktu īstenots, tas ir vienprātīgi jāapstiprina visām 27 ES dalībvalstīm.
ES līderi decembrī vienojās par šādu aizdevumu, lai palīdzētu Ukrainai, kurai aprīlī draud budžeta deficīts. Tajā pašā laikā Ungārija, Slovākija un Čehija piekrita palīdzēt Ukrainai tikai ar nosacījumu, ja tās tiks atbrīvotas no procentiem un atmaksas saistībām.
"Financial Times" norādīja, ka Eiropas Komisijai (EK) vēl ir jāsaņem visu ES dalībvalstu atbalsts, lai varētu izmantot ES budžeta rezervi aizņēmumam un aizdevumu izsniegšanai Ukrainai.
Ungārijas veto varētu apdraudēt arī Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) programmu astoņu miljardu eiro apmērā, par kuru patlaban notiek sarunas un kura ir saistīta ar to, vai Kijiva saņems ES aizdevumu.
Aprīlī paredzētas Ungārijas parlamenta vēlēšanas, un saskaņā ar janvārī veiktajām aptaujām opozīcijā esošā konservatīvā "Tisza" ("Cieņas un brīvības partija") apsteidz Ungārijas premjerministra Viktora Orbāna vadīto nacionālkonservatīvo partiju "Fidesz" par astoņiem līdz desmit procentpunktiem.
Premjerministrs uzsvēris, ka aprīlī ungāriem vēlēšanu iecirkņos jāaptur "Tisza", jo "Fidesz" ir vienīgais spēks, kas stāv starp Ungāriju un Briseles varu, "vienīgais Ungārijas suverenitātes garants".