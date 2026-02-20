Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs.
Pasaulē
Šodien 18:40
Mercs brīdina par labējā radikālisma briesmām
Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs kategoriski noraidījis jebkādu partijas nostājas mīkstināšanu attiecībā uz sadarbību ar labējo eiroskeptiķu partiju "Alternatīva Vācijai" (AfD), norādot ka tā nedrīkst tikt pie varas.
"Esmu noteikti izlēmis, ka apstiprinājumu mūsu politikai meklēšu tikai mūsu valsts politiskajā centrā," Mercs paziņoja Kristīgo demokrātu savienības (CDU) kongresā Štutgartē.
"Tiesa, tas mūsu iespējas šobrīd sašaurina līdz koalīcijai ar SPD [sociāldemokrātiem]," viņš atzina.
Tomēr Valsts vēsturisko mantojumu nevajadzētu izniekot īstermiņa politisko panākumu vārdā, sadarbojoties ar labēji populistiskiem spēkiem, piebilda kanclers.
Viņš uzsvēra, ka neļaus "šiem cilvēkiem no tā dēvētās "Alternatīvas Vācijai" sagraut mūsu valsti". "Šī partija nevar būt mūsu partneris."
Mercs arī norādīja, ka CDU jānovērš labējā radikālisma atgriešanos Vācijas federālo zemju valdībās.