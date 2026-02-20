"Vērša karnevālu" Spānijā apēno traģēdija. Brīdinājums: ļoti nepatīkami skati!
Kā zināms, Spānijā joprojām ir iecienītas vēršu cīņas un dažādi festivāli, kas saistīti ar šo dzīvnieku nerrošanu, taču nebūt ne vienmēr šie pasākumi norit tā, kā to būtu vēlējušies organizatori un publika. Tieši tā arī gadījies vietējā “Carnaval del Toro” (Vērša karnevālā) netālu no Salamankas pilsētas Spānijas rietumos.
Pilsētiņas Sjudadrodrigo (Ciudad Rodrigo) arēnā festivāla pirmajā dienā 14. februārī nokaitinātais vērsis uzdūris uz ragiem 71 gadu vecu vīrieti.
Vietējais izdevums “La Gaceta” vēsta, ka vērsis ar ragiem caurdūra cietušā sirdi un plaušu, izraisot nekontrolējamu un katastrofālu asiņošanu. Vīrieša dzīvību glābt neizdevās, viņš slimnīcā nokļuva jau agonijas stāvoklī un nomira pēc nepilnas minūtes.
Festivāla oficiālajā “Facebook” kontā pausts šoks par notikušo. Tas ir pirmais nāves gadījums šajā festivālā kopš 1986. gada 11. februāra, kad vērsis izrēķinājās ar 28 gadus veco Migelu Anhelu Garsonu.
Jāpiebilst, ka februārī Sjudadrodrigo tradiconāli notiekošais "Carnaval del Toro" tiek uzskatīts par vienu no senākajiem vēršu festivāliem Spānijā, par kuru ziņas atrodamas jau 15. gadsimtā. Tajā ietilpst ne tikai cīņas ar vēršiem, bet arī šo zvēru skrējiens pa pilsētas ielām.