Polija oficiāli izstājas no Otavas konvencijas; Tusks sola robežu nomīnēt 48 stundās
Polija piektdien oficiāli izstājas no Otavas konvencijas, kas aizliedz kājnieku mīnu izmantošanu, uzglabāšanu, ražošanu un nodošanu citu lietošanā.
Izstāšanās priekšvakarā premjerministrs Donalds Tusks ceturtdien paziņoja, ka tagad, rodoties draudiem, Polija varēs savu austrumu robežu nomīnēt 48 stundu laikā.
Polija, kas līdzīgi citām NATO dalībvalstīm, kas robežojas ar Krieviju, izņemot Norvēģiju, pēc Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā paziņoja par izstāšanos no Otavas konvencijas, plāno kājnieku mīnas izmantot, īstenojot projektu "Austrumu vairogs", kā uzdevums ir nostiprināt tās robežas ar Krieviju un Baltkrieviju.
"Mēs esam mīnu projekta beigu fāzes procesā, kas ir uzšķirošs mūsu drošībai, mūsu teritorijas un robežas drošībai," preses konferencē norādīja Tusks.
Decembrī aizsardzības ministra vietnieks Pāvels Zalevskis pavēstīja, ka Polija pirmo reizi kopš Aukstā kara atsāks kājnieku mīnu ražošanu, lai tās izmantotu austrumu robežas nodrošināšanai un, iespējams, piegādātu arī Ukrainai.
Izstāšanās procedūru no Otavas konvencijas Polija sāka augustā, un tā oficiāli noslēdzas piektdien pēc sešu mēnešu pārejas perioda.