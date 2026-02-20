Tramps paziņo par NLO dokumentu atklāšanu un pārmet Obamam “slepenas informācijas” izpaušanu
ASV prezidents Donalds Tramps ceturtdien paziņoja, ka ir devis rīkojumu federālajām aģentūrām sākt "noskaidrot un publiskot" valdības dokumentus par neidentificētiem lidojošiem objektiem (NLO) un citplanētiešiem.
"Balstoties uz milzīgo izrādīto interesi, es norīkošu kara ministru [Pītu Hegsetu] un citus atbilstošos departamentus un aģentūras sākt valdības dokumentu noskaidrošanu un publiskošanu, kuri attiecas uz citplanētiešu un ārpuszemes dzīvību, neidentificētām gaisa parādībām (NGP) un neidentificētiem lidojošiem objektiem (NLO)," Tramps pavēstīja savā sociālo mediju platformā "Truth Social".
Tramps iepriekš apgalvoja, ka bijušais prezidents Baraks Obama esot savos izteikumos izpaudis "slepenu" informāciju par citplanētiešiem.
Ceturtdien atbildot uz reportieru jautājumu par šiem izteikumiem, Tramps sacīja, ka Obama "izpauda slepenu informāciju, un viņam nevajadzēja to darīt". Prezidents neprecizēja, tieši kas Obamas izteikumos bijis slepens, bet apgalvoja, ka "viņš pieļāva lielu kļūdu".
Atbildot uz jautājumu, ko viņš pats domā par citplanētiešiem, Tramps sacīja: "Es nezinu, vai tie ir reāli vai nav."
Kā zināms, nesenajā podkāstā vadītājs Braians Tailers Koens uzdeva Barakam Obamam jautājumu: "Vai eksistē citplanētieši?" . Obama pieticīgi atbildēja: "Viņi eksistē, bet es viņus neesmu redzējis, un viņus tur neglabā." Vadītājs uzreiz pārjautāja: "Vai jūs domājat "Zonu 51"?"
Obama ar humoru piebilda, ka citplanētieši un to tehnoloģijas netiek turētas noslēpumā militārajā bāzē "Zona 51" Nevadā vai citos pazemes objektos — ja vien nav sazvērestība, kas šo informāciju slēpj pat no prezidenta.
Vēlāk sociālajos tīklos Obama paskaidroja, ka viņš drīzāk domājis Visuma neizmērojamību un statistisko varbūtību, ka uz citām planētām pastāv dzīvība, taču viņam nav ticamu pierādījumu tam, ka citplanētieši būtu apmeklējuši Zemi.