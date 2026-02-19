Pasaulē
Vakar 22:24
ASV pedagoģe un daudzbērnu mamma ietupināta cietumā uz 51 gadu par mazgadīgu zēnu seksuālu izmantošanu
Bijusī pedagoģe ASV Viskonsinas štatā saņēmusi 51 gada un sešu mēnešu ieslodzījumu par četru mazgadīgu zēnu seksuālu izmantošanu.
34 gadus vecā bijusī Kenošas apgabala Silverleikas pamatskolas skolotājas palīdze savus noziegumus pastrādāja laikposmā no 2023. līdz 2024. gadam. Vienu upuri, kuram tobrīd bija 12 gadi, viņa izvaroja pašas mājā par spīti zēna pretestībai. Vēl kādu 14 gadus vecu pusaudzi viņa izvilināja no mājām un seksuāli viņam uzbruka autostāvvietā. Kopumā par viņas upuriem krita četri pusaudži. Sievieti atlaida no darba dažas dienas pēc tam, kad viņa bija sarunājusi tikšanos ar 16 gadus vecu zēnu.
Tiesas spriedums paredz, ka četru bērnu mamma nevarēs pretendēt uz pirmstermiņa atbrīvošanu.