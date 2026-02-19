Olimpiāde beigsies, lielais karš var sākties? Tramps sola ļoti drīz pieņemt galīgo lēmumu par Irānu
ASV prezidents Donalds Tramps ceturtdien paziņojis, ka nākamo desmit dienu laikā izlems, vai uzbrukt Irānai. "Iespējams, mums būs jāsper solis tālāk, bet iespējams, ka nē. Varbūt mēs noslēgsim vienošanos [ar Teherānu]. To jūs uzzināsiet nākamo, iespējams, desmit dienu laikā," paziņoja Tramps.
Viņš teica, ka Irāna "nevar turpināt apdraudēt visa reģiona stabilitāti, un tai ir jānoslēdz vienošanās", un piebilda, ka notiks sliktas lietas, ja netiks panākta kodolvienošanās.
Lai pastiprinātu spiedienu uz Teherānu, Vašingtona ir palielinājusi militāro klātbūtni reģionā, tostarp nosūtījusi turp divus lidmašīnu bāzes kuģus.
Tramps sacīja, ka ASV bijušas labas sarunas ar Irānu, tostarp šonedēļ Ženēvā, bet atkārtoti uzsvēra, ka nedrīkst pieļaut, lai Irāna iegūst kodolieročus. Trampa administrācija ir paziņojusi, ka cenšas būtiski ierobežot Irānas kodolprogrammu. Teherāna kategoriski noliedz, ka censtos izstrādāt kodolieročus, un ir paziņojusi, ka ir gatava ierobežot savu civilo kodolprogrammu apmaiņā pret to, ka ASV atcels ekonomiskās sankcijas.
Tomēr Irāna ir paziņojusi, ka nepiedalīsies sarunās par citiem Vašingtonas izvirzītajiem jautājumiem, piemēram, par raķešu arsenāla samazināšanu vai atbalsta pārtraukšanu kaujinieku grupējumiem reģionā.
Uz iespējamā kara fona jāatgādina, ka vēl decembrī Trampam piešķīra jaunizveidoto Starptautiskās Futbola federāciju asociācijas (FIFA) miera balvu, kuras mērķis ir "novērtēt to personu milzīgos centienus, kuri apvieno cilvēkus, sniedzot cerību nākamajām paaudzēm", kamēr viņš pats kopā ar savu administrāciju un atbalstītājiem visā pasaulē jau sen kampaņo par Nobela miera prēmijas saņemšanu par daudzu karu izbeigšanu.